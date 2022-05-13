نابل: صابة حبوب واعدة واستعدادات حثيثة لتأمين موسم الحصاد وحماية الصابة

تشير التقديرات الأولية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل أن صابة الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي ستكون أفضل من الموسم الفارط، حيث من المتوقع أن تفوق الصابة 1 مليون و100 ألف قنطار، مقابل 950 ألف قنطار خلال الموسم الفارط.

وتواصل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الاستعداد لتأمين موسم الحصاد من خلال تنظيم حملات تحسيسية لتعديل آلات الحصاد، وحماية الصابة من الحرائق والضياع خلال عملية الحصاد، لاسيما وان نسبة ضياع الحبوب على مستوى الحقول أثناء عملية الحصاد تتراوح بين 10 و20 بالمائة، وفق ما ورد بالتقرير الصادر عن مندوبية الفلاحة بخصوص تأمين موسم الحصاد وحماية صابة الحبوب.

كما تولّت المصالح المعنية مسح وتهيئة المسالك الفلاحية المرقّمة وغير المرقّمة مع إعطاء الأولوية للمسالك المحاذية لمزارع الحبوب حسب الموارد المتوفرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة من تجهيز وبلديات، حيث تم التدخّل بالمسح على امتداد حوالي 1249 كم من المسالك الفلاحية داخل وخارج الأراضي السقوية.

وبخصوص مكافحة عصفور الحبوب، يفيد التقرير بأنه تم وضع خطّة جهوية مشتركة لمكافحته وفتح حضائر لهدم أوكاره بالتنسيق مع دائرة المحافظة على المياه والتربة ودائرة الغابات بمناطق الإنتاج بكل من قربة، ومنزل تميم، والهوارية، ومنزل بوزلفة، والميدة.

ولضمان جودة الحبوب، تم توفير 5 آلات لقيس نسبة رطوبة الحبوب على مستوى خلايا الإرشاد ومصالح المندوبية، وذلك بهدف إرشاد الفلاح إلى عدم التعجيل بعملية الحصاد، واحترام المعيار الفنّي لنسبة رطوبة الحبوب، لضمان الحفاظ على صابة الحبوب خلال عملية التخزين، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة الجهوية لمعاينة ومراقبة مراكز تجميع الحبوب والبالغ عددها 5 مراكز بطاقة خزن تقدر بـ150 ألف قنطار.

وفي ما يتعلق بالوقاية من الحرائق، وفّرت دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 5 مراكز إطفاء، و5 شاحنات إطفاء، بمعدل شاحنة بكل مركز، و5 جرارات وصهريج، بالإضافة إلى شاحنة إطفاء سعة 6000 لتر وشاحنة إطفاء سعة 3000 لتر بالورشة المركزية بنابل.

وأوصت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، من خلال هذا التقرير، بضرورة تضافر جهود كل الأطراف قصد تأمين موسم الحصاد، والحدّ من نسب الضياع على مستوى الحقل عن طريق صيانة وتعديل آلات الحصاد، وتكثيف الحملات التحسيسية لمكافحة عصفور الحبوب ووقاية المحصول من الحرائق.