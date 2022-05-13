“براكاج”: 4 طعنات لاطار أمني بسوسة بسبب هاتف جوال كادت تودي بحياته..

تعرض اطار أمني بسوسة أمس الخميس 13 ماي 2022 إلى عملية سلب باستعمال آلة حادة ”موس” انتهت بطعنه من طرف شخصين قاما إثرها إلى الاستيلاء على هاتفه الجوال من داخل سيارته.

وحسب ما ذكره مصدر أمني لاذاعة موزاييك فان المتضرر كان يتجاذب أطراف الحديث مع زميله حذو سيارته الرابضة بجهة ”قرنمسا”، وقد تفطن لاستيلاء المظنون فيهما على هاتفه من داخل السيارة، وقبل أن يلوذا بالفرار تمكن من القبض عليهما لكنه تعرض لأربع طعنات على يد أحدهما مما إستدعى نقله لقسم الاستعجالي بسهلول لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد المصدر نفسه القبض على أحد المتورطين في ما يزال البحث جاري عن الطرف الثاني.

من جهته أكد مصدر طبي أن المصاب مقيم بقسم الانعاش وهو في حالة حرجة.