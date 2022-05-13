كوريا الشمالية تعلن أول وفاة بفيروس كورونا..

أكدت كوريا الشمالية أول وفاة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19، بينما قالت وسائل إعلام مملوكة للدولة إن عشرات الآلاف من المواطنين يعانون أعراض الحُمى.

وأفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الجمعة بوفاة ستة أشخاص بعد معاناة من الحمى، وبأن أحدهم تبين إصابته بمتحور أوميكرون.

وقالت إن نحو 187 ألف شخص يعانون أعراض الحمى يخضعون “للعزل والعلاج”.

ويعتقد مراقبون أن الفيروس متفشٍّ في البلاد منذ بعض الوقت، ولكن السلطات لم تعلن إلا يوم الخميس عن أول حالات الإصابة.

وفي تحديث يوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن التفشّي تخطّى حدود العاصمة بيونغ يانغ. وقالت الوكالة إن “حُمّى سببُها لم يتحدد بعد قد انتشرت بشكل كبير في أرجاء البلاد منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي”.

وأضافت الوكالة أن حوالي 350 ألف شخص ظهرت عليهم أعراض تلك الحمى، دون الكشف عن عدد الأشخاص الذين تبيّن إصابتهم بكوفيد.

وكالات