تفاصيل إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإيقاف 7 مجتازين

تمكّنت، فجر اليوم الجمعة، فرقة الارشاد البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة، من إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا انطلاقا من سواحل سيدي عبد الحميد سوسة، وإيقاف 7 مجتازين، 5 منهم حاملين للجنسيّة المصرية.

وأوضح الناطق الرسمي للنقابة الأساسيّة للحرس البحري بسوسة، كريم بلحوش، في تصريح لـ(وات)، أن هؤلاء المجتازين المصريين الـ5، سبق وأن تم ضبطهم مؤخرا في عملية اجتياز احبطت بالسواحل الجنوبية للبلاد، مضيفا انه تم إدخالهم إلى مقر الوحدة المذكورة وإعلام النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.