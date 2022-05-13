فظيع: وفاة طفل غرقا في شاطئ سيدي غريب بسجنان ونجاة رفيقَيْه..

توفي، عشية اليوم الجمعة، طفل لم يتجاوز عمره الـ14 سنة، غرقا في شاطئ سيدي غريب بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت، فيما نجا رفيقيه من الغرق، وفق ما ذكره مصدر محلي مسؤول بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان التحريات الأولية تفيد بأن 3 أطفال أصيلي منطقة سقمان، صعدوا للهو على متن قارب صيد على ملك الغير وجدوه بالمكان، وحين توغل بهم القارب بعض المسافة قفزوا جميعا خوفا في الماء في محاولة للعودة نحو اليابسة، ما أدى إلى غرق أحدهم فيما نجا اثنين آخرين من الموت بأعجوبة.

ولاحظ ذات المصدر، انه تم فتح تحقيق أمني في ملابسات الحادثة، كما تم توجيه جثمان الهالك للمستشفى المحلي بسجنان قبل توجيهه الى قسم التشريح بمستشفى بنزرت.