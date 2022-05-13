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هام: آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس..

2022/05/13 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

خصص الاجتماع الدّوري لمتابعة تطوّرات الوضع الوبائي العالمي والمحلي لجائحة كوفيد-19، المنعقد اليوم الجمعة في مقر وزارة الصحة، لاستعراض تطور الوضع الوبائي، ومدى تحسن المؤشرات الوبائية في تونس، التي شهدت تقلّصا في نسق انتشار فيروس كورونا، بالتوازي مع التراجع في نسبة الإصابات والوفيات على المستويين الوطني والعالمي.

كما تمت مناقشة إعادة النظر في توزيع المستشفيات الميدانية ومراكز التلقيح وتنظيم عملها وتحديد الحاجيات من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا في الفترة القادمة، وخاصة منها التلاقيح الموجهة للأطفال، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الصحة.

وتطرق الحضور أيضا إلى وضع استراتيجية استعادة النشاط العادي بالأقسام الإستشفائية في فترة ما بعد الجائحة.

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