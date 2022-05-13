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وزارة التربية: فتح باب التسجيل لتلاميذ الأولى ابتدائي المتخلفين عن التسجيل على امتداد شهر بداية من 17 ماي الجاري

2022/05/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2022-2023، على امتداد شهر، بداية من 17 ماي الجاري، ويتعلق ذلك بالمتخلفين عن التسجيل لسبب من الأسباب.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن فتح باب التسجيل يكون على الساعة منتصف النهار من يوم 17 ماي الجاري ويتواصل الى غاية 17 جوان 2022. ويتعين على أولياء الاطفال من مواليد 2016 ومواليد السنوات 2013-2014-2015 ، التسجيل لفائدة أبنائهم عبر الموقع https://primaire.education.tn

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