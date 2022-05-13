الادارة التنفيذية لهيئة الانتخابات تقترح مشروع رزنامة لتنظيم استفتاء 25 جويلية

استعرضت الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في أول اجتماع لمجلس الهيئة الجديد، عُقد اليوم الجمعة، مشروع رزنامة انتخابية لتنظيم الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 25 جويلية 2022.

وبيّنت الإدارة التنفيذية، في عرضها أمام أعضاء الهيئة الجدد، أنها تقترح وفق القانون الحالي المنظم للانتخابات والاستفتاء، أن ينطلق التسجيل للاستفتاء، يوم 27 ماي 2022، مع الانطلاق الفوري في توفير التحضيرات اللوجستية وفتح باب مناظرات الانتداب، لانتداب أعوان التسجيل، انطلاقا من يوم غد السبت 14 ماي.

وحددت الإدارة التنفذية، وفق مقترحها، موعد 5 جوان 2022، كموعد لانتهاء أجال التسجيل، على أن تنطلق النزاعات والاعتراضات على قائمات التسجيل يوم 12 جوان المقبل، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للسجلات الانتخابية يوم 8 جويلية 2022.

كما أقرت المدة من 8 جويلية إلى غاية 23 جويلية، للحملة المخصصة للتشجيع على التصويت، ثم المرور إلى الصمت الانتخابي (بين 24 و25 جويلية)، على أن يصوّت المواطنون بالخارج يوم 23 جويلية.

واقترحت الإدارة التنفيذية للهيئة أن يتم تحديد موعد 28 أوت 2022 للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، على أن تخصص الفترة من 26 جويلية إلى 27 أوت، لتقديم النزاعات حول الاستفتاء والفصل فيها.

وبخصوص عملية التسجيل، أكد سامي بن سلامة، عضو الهيئة، على ضرورة أن تصدر رئاسة الجمهورية، مرسوما يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، حتى يقر التسجيل الآلي لكل الناخبين، وتعويض الصيغة الحالية من أجل إقرار الحق في التصويت الالكتروني لجميع المواطنين، وليس فقط للمواطنين بالخارج مثلما هو معمول به حاليا.

من جانبه شدّد رئيس هيئة الإنتخابات، فاروق بوعسكر، أن الهيئة تعمل وفق القانون المتاح اليوم لتنظيم الانتخابات والاستفتاء وستحرص على إنجاح المواعيد الانتخابية التي تم إقرارها.