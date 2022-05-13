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فرقة الحرس الديواني تحجز 57500 علبة سجائر مهربة بقيمة 307 ألف دينار

2022/05/13 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دوريتان تابعتان لفرقة الحرس الديواني بتطاوين من ضبط 3 شاحنات ذات الدفع الرباعي مجهولة المصدر محملةبــ 57500 علبة سجائر مهربة تحمل علامات أجنبية. وقدرت القيمة الجملية للبضاعة المحجوزة ب 307 ألف دينار، فيما قدرت قيمة وسائل النقل ب810 ألف دينار.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ، الجمعة، أن هذه العملية تمت على إثر نصب كمين ومطاردة بجهة “بير عوين” الصحراوية . و تمّ تحرير محضر حجز في الغرض.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عمليات الحجز والتأمين تواصلت في عمق الصحراء على مدى 72 ساعة تمّ خلالها تسخير أربع دوريات إضافية للتعزيز ونقل البضاعة والوسائل المحجوزة إلى مقرّ الفرقة.

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