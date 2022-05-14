قريبا في تونسOPPO Reno7 الهاتف الذكيّ الجديد

أعلنت OPPO عن إطلاقها قريبا في تونس لأحدث طراز لديها من سلسلتها الشهيرة Reno، وهو الهاتف الذكيّ الجديد OPPO Reno7.

عرفت سلسلة الهواتف الذكية Reno بمواصفاتها الخاصّة بالتصوير وتقنياتها الرائدة في مجال الصور الشخصية portrait والفيديوهات إلى جانب التصميم المميّز والتكنولوجيا الفائقة المعزّزة بالذّكاء الاصطناعي. وتركّز السلسلة، في كلّ إصدار جديد، على احتياجات المستخدمين في الأسواق المختلفة، حسب مواصفات متباينة، وهي تستهدف أساسا الفئات الشبابيّة المولعة بالاكتشافات والصور الدقيقة والفيديوهات للتّعبير عن شخصيّتهم.

وتمّ تصميم أحدث جيل من سلسلة Reno لتوفير تجربة مستخدم متطوّرة ومتناسقة مع أحدث التقنيات الخاصّة بدقة وقدرات التصوير، مثل المستشعر IMX709 المصنوع من أجهزة Sony إلى جانب التصميم المثير للهاتف، مع عدّة تحسينات مهمّة وتأثيرات خاصّة على غرار تقنية Bokeh Flare Portrait من طراز DSLR أو Selfie HDR أو OPPO Glow.

وتأمل OPPO بكلّ ثقة في تحقيق نجاح كبير لهاتفها الجديد Reno7 لدى جميع المستخدمين حول العالم بفضل خاصيّاته المحسّنة وإمكانيّاته غير المحدودة.

فمنذ اقتحامها للأسواق الدولية سنة 2009، كان أداء OPPO جيدا، ممّا ساعد على مواصلة جهود الابتكار والتوسّع عالميّا. ووفقا لتقرير COUNTERPOINT، كان أداء OPPO سنة 2021 متميّزا جدّا وبشكل خاصّ، حيث أصبحت OPPO رابع أكبر علامة تجاريّة للهواتف الذكيّة في العالم وهي تنمو بسرعة لتصل إلى أعلى حصص في الأسواق في عام واحد.

وإلى حدّ الآن، ساعدت OPPO الملايين من مستخدمي سلسلة Reno في جميع أنحاء العالم على التقاط صور جذّابة ومقاطع فيديو استثنائيّة لتدوين أفضل لقطات حياتهم وما حولهم.

ويقع تصميم جميع منتوجات سلسلة Reno7 لتوفير تجربة تصوير غير محدودة. وهي تستخدم تقنيات رائدة ومبتكرة للتصوير معزّزة بالذكاء الاصطناعي والتأثيرات الخاصّة مثل AI Palette و AI Scene Enhancement و Ultra Clear Image بدقة 108 ميجابكسل.

يستهدف الهاتف الذكيّ الجديدReno7 بشكل خاصّ المستخدمين الذين لديهم احتياجات كبرى في مجال التّصميم الأنيق وإنشاء الصور وتصفّح الانترنيت والاتّصال المستمرّ. وهو يشمل العديد من الميزات التّكنولوجية المتقدّمة والمحسّنة.

وستكشف OPPO قريبا في تونس عن هذا الهاتف الذكيّ وخصائصه الاستثنائية.

لمحة عن OPPO

OPPO هي علامة عالميّة رائدة للأجهزة الذكية. بدأت OPPO بالسعي الدؤوب نحو التوازن المثالي بين الرضاء الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة منذ إطلاقها لهاتفها الذكي الأول – “Smiley Face” – عام 2008. توفّر OPPO اليوم نطاقًا واسعًا من الأجهزة الذكية التي تقودها سلسلة Reno وFind، ونظام تشغيل ColorOS وخدمات الانترنيت مثل OPPO Cloud و OPPO+ وتعمل OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 منشآت بحث و4 مراكز بحث وتطوير حول العالم ومركز تصميم دولي في لندن. يعمل موظفو OPPO الذين يصل عددهم إلى الأكثر من 40.000 على ابتكار حياة أفضل لمستهلكيها حول العالم.