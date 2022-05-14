مجلس الوزراء يصادق على مشروعي مرسومين و14 أمرا رئاسيا

أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم السبت، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على مشروعي مرسومين إثنين و14 أمرا رئاسيا .

وحسب بلاغ إعلامي تتمثل هذه المشاريع فيما يلي:

? مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2022-2024.

? مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 28 مارس 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسّسات السياحية ومؤسّسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط تكليف أعوان المراكز المحاسبية للقيام بالأعمال وبالإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية.

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها.

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث مؤسّسة تعليم عال وبحث.

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير وبضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي.

? مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية، المموّل عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

? مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية مدنين لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 بين الطريق الحزامية بمدنين ومحوّل جرجيس بالطريق قابس – مدنين وتوابعها (قسط ولاية مدنين).

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس لازمة لتهذيب الطريق الشعاعية ايكس 4 الرابطة بين مفترق الشيراتون وشارع الملعب.

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية مدنين لازمة لتهيئة وتوسعة محوّل بن قردان بالطريق السيارة مدنين – راس جدير وتوابعها.

? مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الشروط والمعايير المستوجبة لإنجاز ملاعب القولف وبرامجها الوظيفية.