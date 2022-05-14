الوضعية المالية الصعبة للاتحاد الوطني للمرأة، محور لقاء بودن بالجربي

خصص اللقاء الذي جمع اليوم السبت، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان برئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، للتداول حول الوضعية المالية الصعبة للاتحاد وتعطل سداد أجور ومنح الموظفين والمتعاونين والمكونين في المراكز الجهوية.

وقد أذنت رئيسة الحكومة، بفض كل الإشكالات العالقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وجددت بودن، تأكيدها على ضرورة المحافظة على مكتسبات المرأة التونسية ودعم حقوقها في كل المجالات، ودورها المحوري في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

واستعرضت الجربي من جانبها، مختلف الأنشطة الدولية الهامة التي يستعد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية للمشاركة فيها خلال الفترة القادمة تكريسا لإشعاع المرأة التونسية ولدورها الطلائعي على المستوى الإقليمي والدولي.