تمّ، السبت، فتح كلّ مكوّنات المحوّل على مستوى تقاطع الطريق الحزامية “إكس 20” والشعاعية “إكس 3” للجولان بولاية أريانة.

وفي إطار إنجاز هذا المشروع، تم بناء جسر لعبور مفترق الطريق الحزامية “إكس 20” والطريق الشعاعية “إكس 3” وجسر على الطريق الحزامية “إكس 20” للربط بين حدائق المنزه 1 وحدائق المنزه 2 وبناء ممر سفلى على مستوى الطريق الحزامية “إكس 20” للربط بين حي الرفاهة وحدائق المنزه 2 وبناء منشأتين علويتين فوق حوض تجميع مياه الأمطار لتوجيه حركة المرور بين الطريق الحزامية إكس 20 والطريق الشعاعية “إكس 3” وبناء نفق على الطريق الشعاعية إكس 3 بطول 320 مترا منها 170 مترا مغطاة وتهيئة المفترقات والطرقات الجانبية وتهيئة المناطق الخضراء وبناء الأرصفة ومجاري مياه الأمطار وبناء حواجز وسطية من الخرسانة على طول المشروع وأشغال تصريف مياه الأمطار والتنوير العمومي والإشارات المرورية.

ويسهل هذا المشروع حركة المرور على مستوى الطريق الحزامية الحزامية إكس 20 والشعاعية إكس 3 والأحياء المجاورة لها كما سيسهل التواصل بين حدائق المنزه 1 والمنزه2 عبر المنشأة الفنية OA4 على مستوى طريق المعرض.