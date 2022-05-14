الرابطة المحترفة الاولى – مجموعة التتويج – الجولة 4 – فوز النادي الصفاقسي على النادي الافريقي 3-0

فاز النادي الصفاقسي اليوم بملعب الطيب المهيري بصفاقس على ضيفه النادي الافريقي 3 – صفر في الجولة الرابعة لمجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المخترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل للنادي الصفاقسي كل من وليد القروي (د38) و(د84)وفراس شواط (د80)

والتحق النادي الصفاقسي بضيفه النادي الافريقي في المركز الثالث ضمن مجموعة التتويج ب7 نقاط وبفارق نقطتين عن الاتحاد المنستيري الثاني ( 9 نقاط).

وتجري غدا في ملعب حمادي العقربي برادس المباراة الثالثة من الجولة الرابعة بين الترجي التونسي والنجم الساحلي

وكان الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان تعادلا صفر لصفرامس بملعب مصطفى بن جنات لحساب نفس الجولة .