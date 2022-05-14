مدنين: تعزيزات أمنية مكثفة بجزيرة جربة استعدادا لاستقبال زوار معبد الغريبة

تشهد جزيرة جربة من ولاية مدنين، في إطار الاستعداد لاحتضان زيارة اليهود السنوية لمعبد الغريبة، الاسبوع المقبل، تعزيزات أمنية كبيرة وتواجدا أمنيا مكثفا، لم تشمل فقط محيط معبد الغريبة بمنطقة الرياض فقط، بل اتسعت لتشمل كامل الجزيرة وخاصة بالمنطقة السياحية وعلى الطرقات، وذلك وفق ما عاينته (وات).

ورافق هذا التواجد الأمني لمختلف الأسلاك، إجراءات أمنية مشددة بمداخل الجزيرة، وخاصة بالطريق الرومانية اين تم تركيز جهاز “سكانير” وتكثيف عدد الاعوان على عين المكان، الى جانب وضع حواجز وقتية وسط مدينة حومة السّوق، وتكثيف التواجد الامني بمفترقات الطرقات وبالنقاط الامنية القارة على الطرقات.

وانتظمت حملات امنية وعمليات تمشيط واسعة، وذلك في إطار الجهود الأمنية والاحتياطات من أية شائبة قد تعكر الامن العام من ناحية، ولتوجيه رسالة طمأنة من ناحية أخرى في ظل الجاهزية واليقظة الامنية بكامل ولاية مدنين وخاصة بجزيرة جربة، وفق ما ذكره مصدر أمني لـ(وات).

يذكر ان وزير الداخلية عاين هذا الاسبوع، في زيارة الى جزيرة جربة، مدى الجاهزية الامنية لاحتضان الجزيرة مختلف التظاهرات الكبرى وفي مقدمتها الزيارة السنوية للغريبة التي تنطلق يوم غد لتتواصل حتى يوم 22 ماي وسط توقعات باستقبال بين 5 أو 6 آلاف زائر بعد سنتين فرضت فيها جائحة “كورونا” قيودا وجعلت العدد محتشما من زوار الغريبة.