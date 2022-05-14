الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة تفادي النزول الجولة 2):امل حمام سوسة تحقق الفوز الاول و المتلوي تعود بتعادل ثمين من جرجيس

:تمكن الامل الرياضي بحمام سوسة من تحقيق فوزه الاول في مرحلة تفادي النزول اثر فوزه مساء اليوم الاحد على ضيفه الاولمبي الباجي بنتجة 1-صفر في اطار الجولة الثانية من السباق.

وانعش ابناء امل حمام سوسة بفضل هذا الفوز امالهم في البقاء بعد هزيمة الجولة الاولى في انتظار بقية الجولات.

وجاء الهدف الوحيد لامل حمام سوسة بفضل اسكندر الصغير في دق 67 ليرفع ابنناء المدرب خالد بن ساسي الى 3 نقاط.

ومن جهته خرج نجم المتلوي اكبر مستفيد من الجولة الثانية بعد عودته بالتعادل من جرجيس 1-1 امام ترجي المكان حيث حافظ ابناء المتلوي على صدارة المجموعة ب5 نقاط .

وافتتح الترجي الجرجيسي النتيجة بفضل اللاعب حسام شبلي منذ الدقيقة 2 للقاء قبل ان يعدل حازم المستوري الكفة لصالح نجم المتلوي 1-1.

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة 1 اسكندر الصغير (67)

الاولمبي الباجي صفر

ملعب جرجيس

الترجي جرجيس 1 حسام شبلي (2)

نجم المتلوي 1 حازم المستوري (59)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

–نجم المتلوي 5 2 1 1 0 2 1

2- الاولمبي الباجي 4 2 1 0 1 3 1

3-امل حمام سوسة 3 2 1 0 1 1 1

4-الترجي الجرجيسي 1 2 0 1 1 1 4