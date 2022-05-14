إنقاذ 81 مهاجرا أجنبيا شمال سواحل مدنين..

أنقذت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر، اليوم السبت، بمشاركة وحدة تابعة للحرس البحري، 81 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا على متن مركب معطب شمال شرق الكتف (ولاية مدنين) على بعد 6 كيلومترات من الساحل.

وصرّح الناجون أن أعمارهم تتراوح بين 20 و38 سنة وأنهم أبحروا من سواحل أبو كماشة بليبيا خلال الليلة الفاصلة بين 13 و14 ماي بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجّه بالمهاجرين وهم 38 مصريا 10 سودانيين ومغربي و32 من شخصا دولة البنغلاداش نحو ميناء الصيد البحري بالكتف أين تم إنزالهم وتسليمهم للحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.