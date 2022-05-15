وزير التربية يؤكد إلقاء القبض على شبكة إجرامية بصدد بيع سماعات الكترونية لاستعمالها في الغش خلال الامتحانات

أكد وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الأحد، أنه قد تم إلقاء القبض، يوم أمس الأول الجمعة، على شبكة “إجرامية ” تنشط بين 3 جهات بالبلاد التونسية تتعمد بيع وترويج سماعات الكترونية بغاية استعمالها في الغش خلال الامتحانات.

وأضاف في تصريح لمراسل وكالة تونس افريقيا للأنباء ببنزرت، لدى إشرافه اليوم على اختتام فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي الملتئم بالمركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت الشمالية أيام 13 و14 و15ماي الجاري، أن الوزارة استعدت كما ينبغي وعلى جميع المستويات لانجاح الامتحانات الوطنية، مشدّدا على أن الوزارة ستكون صارمة جدا من أجل التصدي إلى ظاهرة الغش في الامتحانات على جميع المستويات.ودعا في ذات السياق الأولياء والتلاميذ إلى اليقظة وعدم الانسيق وراء هذه الظاهرة.

ومن جهة أخرى أكّد وزير التربية، أن الوزارة ستدعم ماديا وبشريا إحداث نوادي مسرحية وغيرها من النوادي الثقافية والرياضية، في جميع الفضاءات التربوية وستمكنها من الاسناد الضروري لاستقطاب ومشاركة أكبر عدد ممكن من التلاميذ وذلك في اطار مخطط وبرنامج متكامل من الانشطة الثقافية والعلمية والشبابية والرياضية أعدته الوزارة .

كما ثمن الوزير نجاح ملتقى بنزرت للمسرح المدرسي في تجميع اكثر من 416 تلميذ وتلميذة من المغرمين بالفن الرابع والابداع المسرحي والثقافي معربا عن تقديره لمؤطريهم من الأساتذة والمبدعين في المجال والمربين والاداريين ولجنة التنظيم الموسعة .

وكان وزير التربية فتحي السلاوتي أشرف بمعية والي بنزرت سمير عبد اللاوي على اختتام الملتقى بقاعة العروض المسرحية بمركب الشيخ ادريس الثقافي بحضور سفير ايطاليا بتونس لورنزو فانارا، وممثلي لجنة التنظيم المشتركة من مندوبيتي التربية والثقافة ومركز الفنون الركحية والدرامية والهياكل الجمعياتية، علاوة على المشاركين في الملتقى .