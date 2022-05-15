الرابطة المحترفة الاولى – مجموعة التتويج- الترجي التونسي يحقق المهم ويعزز موقعه في الصدارة

كسب الترجي التونسي فوزا ثمينا اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على حساب النجم الساحلي بنتيجة 1-صفر في اطار منافسات الجولة الرابعة ضمن بطولة مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

واستفاد الترجي التونسي من خبرة لاعبيه في الكلاسيكو عدد 131 منذ الاستقلال ليحقق المهم ويعزز موقعه في الصدارة بفضل ثلاث نقاط ليرتفع رصيده الى 13 نقطة واصبح على بعد 4 نقاط من ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري وبفارق 8 نقاط عن ضيفه اليوم النجم الساحلي الخامس في الترتيب

واستفاد الترجي الذي فرض ضغطا في الشوط الاول من خطا دفاعي عندما غالط المدافع عبد الرزاق بووزرة حارس مرماه د12 بعد ان اصطدمت به كرة مررها السريع النيجيري امانويل انايو ايوالا بعد تسرب في منطقة الجزاء مستفيدا من تمرير من زميله غيلان الشعلالي .

ولم يعرف اللقاء مستوى رفيعا وسعى شبان النجم الساحلي الذين يدربهم الثنائي معز القزاج – شاكر الزواغي بعد انهاء الارتباط مع لسعد جردة الشابي الى الرد عن هدف الترجي التونسي الذي قبله الفريق في الشوط الاول من خطا دفاعي لكن المتصدر الذي يملك لاعبي دفاع ذوي خبرة وحلولا بشرية بديلة توفق في الحفاظ على اسبقيته في النتيجة وحقق فوزه الثالث في مجموعة التتويج.

وضمن الترجي انهاء مرحلة الذهاب من سباق التتويج في الصدارة.

نتائج الجولة الرابعة لمجموعة التتويج

الاحد 15 ماي 2022

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي 1 عبد الرزاق بوزرة د12 ضد مرماه

النجم الساحلي صفر

السبت 14 ماي 2022

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي 3 وليد القروي (38)(84)/فراس شواط (80)

النادي الافريقي صفر

الجمعة 13 ماي 2022

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري صفر

اتحاد بن قردان صفر

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 13 4 3 1 0 4 1

2- الاتحاد المنستيري 9 4 2 1 1 5 3

3- النادي الصفاقسي 7 4 1 2 1 5 3

— النادي الافريقي 7 3 1 1 1 1 1

5- النجم الساحلي 5 4 1 1 2 8 7

6- اتحاد بنقردان 3 4 0 2 2 1 6