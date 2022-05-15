القيروان: زيت الزيتون ببوحجلة يحرز على 4 ميداليات في مسابقة دولية بالسويد

أحرزت 3 علامات تجارية لزيت الزيتون بمعتمدية بوحجلة على 4 ميداليات في المسابقة الدولية لزيت الزيتون المنتظمة في دورتها الأولى يوم الاربعاء المنقضي بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وتوزعت هذه الميداليات إلى 3 ذهبية وواحدة فضية حصدتها كل من علامة “برهومي” لصاحبها فتحي البرهومي التي تحصلت على ميداليتين ذهبية وفضية، وتحصلت كل من علامة “زلاص” zlas لصاحبها مصطفى المطيراوي وعلامة “العجيمي” لصاحبها مهدي الغريبي، على ميدالية ذهبية لكل منهما.

وافادت الدكتورة الباحثة بمعهد الزيتونة والمهندسة في جودة زيت الزيتون والحكم في عدة مسابقات دولية، مريم غرسلاوي في تصريح ل(وات) اليوم الاحد، بان زيت الزيتون البكر الفائز في هذه المسابقة الدولية من زياتين “الشملالي” بضيعات بوحجلة، وهو صنف تونسي تمتاز به جهة الوسط والجنوب ويعد أحد أجود أصناف الزيتون في تونس وأكثرها غزارة في إنتاج الزيت كما يتميز بمذاق طيب ومطلوب على المستوى الدولي.

وافتكت هذه العلامات التجارية لزيت الزيتون الميداليات الذهبية والفضية في منافسة ضمت أكثر من 100 دولة تمكنت فيها تونس من الفوز ب 13 ميدالية من مجموع 40 ميدالية.

وأمنت تقييم جودة زيت الزيتون في هذه المنافسة، لجنة تتكون من خبراء ومختصين دوليين في تذوق زيت الزيتون وتقييم أصناف الزيوت حسب ثمارها وكثافتها ورائحتها ومذاقها.

وأكد الفائزون في هذه المسابقة في تصريحات ل(وات) ان هذا التتويج فيه نجاح لتونس ودعم للقدرة التنافسية لزيت الزيتون على المستوى الوطني وتعزيز لثقة الحريف في المنتوج مما يساهم في دفع الترويج والتصدير وفتح أسواق جديدة.

وتعد تونس ثالث منتج لزيت الزيتون عالميا عبر اكثر من 100 مشتلة او صنف من الزيتون أهمها الشملالي والتي تتواجد بكثافة بوسط وجنوب البلاد.