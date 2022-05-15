المعهد الوطني للرصد الجوي يؤمن بثا مباشرا لخسوف القمر فجر الاثنين

اعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء الاحد، انه سيؤمن بثا مباشرا لخسوف القمر، غدا الاثنين انطلاقا من الساعة الثالثة فجرا، وذلك على صفحته الرسمية.

وتشهد تونس خسوفا كليا للقمر، فجر يوم الإثنين 16 ماي 2022، انطلاقا من الساعة 3 و27 دقيقة عند بداية دخول القمر في ظل الأرض، إلى غاية غروب القمر وهو في حالة خسوف كلي.

وسيكون القمر، وفق بيانات سابقة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، خلال هذا الخسوف، قبل يوم واحد فقط من الحضيض، مما سيجعل قطره الظاهري كبيرا، علما وانه على عكس الكسوف الشمسي، لا ضرر من النظر إلى خسوف القمر بالعين المجردة.

كما سيكون القطر الظاهري للقمر، وفق المصدر ذاته، 559ر0درجة، وهو أكبر بنسبة 3ر5 بالمائة من المتوسط علما وانه من المتوقع أن يتحول لون القمر من أبيض ساطع إلى نحاسي داكن مائل إلى الحمرة عند مرحلة الخسوف الكلي.

يشار الى ان آخر خسوف كلي تمت مشاهدته بتونس كان يوم 21 جانفي 2019، فيما سيكون الخسوف القادم الذي سيمكن مشاهدته ببلادنا يوم 14 مارس 2025.