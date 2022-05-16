انس جابر ترتقي الى المركز السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

تقدمت التونسية انس جابر مرتبة واحدة لتصبح في المركز السادس عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.

واستفادت انس جابر من مشوارها الرائع ببطولة روما المفتوحة ذات 1000 نقطة التي بلغت خلالها الدور النهائي قبل ان تنهزم امام البولونية المصنفة اولى عالميا إيغا سواتيك بنتيجة صفر-2 .

ولم يطرأ اي تعديل على المراكز الخمسة الاولى اذ بقيت إيغا سواتيك في الصدارة متبوعة بالتشيكية باربورا كريشيكوفا والاسبانية باولا بادوزا واليونانية ماريا ساكاري والاستونية انيت كونتافيت.

وسيكون الرهان القادم لانس جابر لعب الادوار الاولى لبطولة رولان غاروس المفتوحة، اولى الدورات الاربع الكبرى (غراند سلام)، المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس من 22 ماي الى 5 جوان على ملاعب ترابية.