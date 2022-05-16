بنزرت: السيطرة على حريق نشب بمخزن إحدى المؤسسات الفلاحية بالعالية

أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العميد كمال المليتي، اليوم الاثنين، بأنه تمت السيطرة في ساعة متأخرة من مساء أمس على حريق مفاجئ نشب بمخزن تابع لاحدى المؤسسات الفلاحية المنتصبة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن مصالح الحماية المدنيّة وجّهت شاحنتي إطفاء من الحجم الكبير من اجل اخماد الحريق، فضلا عن استنفار جميع الامكانيات اللّوجستية والبشريّة.

وأكد أنّ الحريق لم يخلّف أيّة أضرار بشرية الاّ أن النيران أتت على كميات هامّة من الصناديق الكرتونية والبلاستيكية وغيرها من المواد المخزّنة بالمكان والمستعملة من قبل المؤسسة في مجال تعليب زراعات الفواكه الحمراء.

هذا وقد تولت الأجهزة الأمنية بالمنطقة فتح بحث تحقيقي بشأن الواقعة، وفق ما أكّده مصدر محلي مسؤول لـ”وات”.