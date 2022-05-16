إجراء 43 عملية جراحية في اختصاص أمراض العيون لعدد من المواطنين من ولاية توزر بصفة مجانية

تولى فريق من الأطباء المتطوعين من القطاعين العام والخاص أمس الأحد إجراء 43 عملية جراحية في اختصاص أمراض العيون لفائدة عدد من المواطنين من ولاية توزر بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة بصفة مجانية

وتندرج هذه المبادرة، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة في إطار متابعة نشاط القافلة الصحية التي نظمتها وزارة الصحة بالشراكة مع جمعيات “وان داي وان دريم” ومنظمات المجتمع المدني والإطار الطبي وشبه الطبي المتطوع بولاية توزر

وأوضح البلاغ أنه تم نقل المرضى وبرمجة هذه العمليات والتكفّل بها بصفة مجانية في إطار متابعة الحالات الصحية التي تستحق التدخل الجراحي وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بتوزر والسلط الجهوية