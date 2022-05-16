الأرجنتيني باولو ديبالا يعلن عن رحيله عن صفوف يوفنتوس الإيطالي

كشف اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا عن رحيله رسميًّا عن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي الذي قضى برفقته سبعة مواسم وذلك في نهاية الموسم الحالي.

وقال ديبالا البالغ من العمر 28 عامًا في تصريح صحفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” إنه سيخوض اليوم الاثنين مباراته الأخيرة بقميص يوفنتوس وأمام جماهيره على ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو عندما يلتقي الفريق بضيفه لاتسيو في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من منافسات للبطولة الإيطالية.

وأضاف: “من الصعب تخيل الأمر، لكنه سيكون وداعنا الأخير، لن يكون الأمر سهلًا، لكنني سأدخل الملعب بابتسامة وبرأس مرفوعة لأنني أعلم أنني بذلت قصارى جهدي من

أجل النادي وجماهيره”.

وأوضح الأرجنتيني، الذي سجل 115 هدفًا مع يوفنتوس وتوج معه بـ 12 لقبًا، أنه كان يتوقع الاستمرار مع النادي لسنوات أخرى، إلا أن القدر فرق طريقيهما، مشددًا على أنه لن ينسى على الإطلاق جماهير الفريق وما عايشه معهم في كل مباراة ومع كل هدف.

يذكر أن ديبالا، الذي يملك 32 مباراة دولية، بدأ مسيرته برفقة نادي إينستيتوتو دي كوردوبا الأرجنتيني الذي يلعب في الدرجة الثانية، لكنه سرعان ما انضم إلى كرة القدم الإيطالية عبر بوابة نادي باليرمو وهو ابن 18 عامًا، ولعب هناك ثلاثة مواسم قبل انضمامه إلى يوفنتوس في موسم (2015 ـ 2016).