اصطدام حافلة بنفق: إيقاف السائق عن العمل..وهذه التفاصيل..

جد أمس الأحد 15 ماي 2022، حادث مرور على مستوى نفق مستشفى محمود الماطري من ولاية أريانة، تمثل في اصطدام حافلة بنفق ممنوع المرور منه بالنسبة للشاحنات والحافلات.

وفي هذا الإطار، أكدت مديرة الاتصال والعلاقات الخارجية بشركة نقل تونس، حياة الشمطوري، أن ما وقع خطأ بشري واضح خاصة وأن اللافتة التي تنص على منع مرور الشاحنات والحافلات كانت واضحة وقد تم على إثره إيقاف السائق فورا عن العمل.

وتابعت حياة الشمطوري، في تصريح لشمس اف ام اليوم الإثنين، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية ضد السائق لافتة إلى أن الحادث تسبب في أضرار للحافلة على مستوى السقف.

كما أشارت إلى أن الحافلة التي تعرضت للحادث كانت في إطار خدمات الكراء والمسلك ليس مسلكها العادي.