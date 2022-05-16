الرابطة المحترفة الأولى (مرحلة التتويج) : تعيينات حكام الجولة الخامسة

في ما يلي تعيينات حكام الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستقام ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس:
الثلاثاء 17 ماي 2022
في ملعب مصطفى بن جنات (س 16)
الاتحاد الرياضي المنستيري – النادي الرياضي الصفاقسي
الحكم: يوسف السرايري
حكم الفار: كريم الخميري
الأربعاء 18 ماي 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)
النادي الافريقي – النجم الرياضي الساحلي
الحكم: الصادق السالمي
حكم الفار: محرز المالكي
الخميس 19 ماي 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)
الاتحاد الرياضي ببنقردان – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: يسري بوعلي
حكم الفار: هيثم قيراط