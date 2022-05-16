الرابطة المحترفة الأولى (مرحلة التتويج) : تعيينات حكام الجولة الخامسة

في ما يلي تعيينات حكام الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستقام ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس:

الثلاثاء 17 ماي 2022

في ملعب مصطفى بن جنات (س 16)

الاتحاد الرياضي المنستيري – النادي الرياضي الصفاقسي

الحكم: يوسف السرايري

حكم الفار: كريم الخميري

الأربعاء 18 ماي 2022

في ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)

النادي الافريقي – النجم الرياضي الساحلي

الحكم: الصادق السالمي

حكم الفار: محرز المالكي

الخميس 19 ماي 2022

في ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)

الاتحاد الرياضي ببنقردان – الترجي الرياضي التونسي

الحكم: يسري بوعلي

حكم الفار: هيثم قيراط