وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن ملفات المضمونين الاجتماعيين بمركز الكنام بتونس 1 الذي تعرض لحريق مرقمنة ومحفوظة الكترونيا



جدّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الإثنين، التأكيد على سلامة الأرشيف وملفات المضمونين الاجتماعيين، بالمركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” بتونس 1 بعد تعرضه لحريق طارئ يوم السبت الفارط، وفق بلاغ للوزارة.

وبيّن الوزير خلال مواكبته لسير العمل وظروف استقبال المواطنين بمركز “الكنام” بتونس 1 إثر نقله بصفة مؤقتة إلى فضاء الاستقبال التابع للمركز الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المحاذي لمكتب “الكنام”، أن الأرشيف وملفات المضمونين الاجتماعيين مرقمنة ومحفوظة الكترونيا، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق رسمي حول احتراق مقر هذا المركز الجهوي وسيتم على إثره اتخاذ الإجراءات الضرورية المناسبة.

وصرّح أن الملف يحظى بمتابعة على أعلى مستوى، مؤكدا حرص رئيس الدولة ومواكبته عن كثب لجميع تطوراته وحرصه على مواصلة العمل وتأمين الخدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين بصفة عادية، حسب ذات المصدر.

كما ثمّن وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة تكاتف جميع الجهود بين الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية المعنية، مثنيا على مجهودات الموظفين والعملة لإنجاح عملية نقل المقر خلال عطلة نهاية الأسبوع لتأمين استمرار العمل بصفة عادية مع بداية الأسبوع.

ورافق وزير الشؤون الاجتماعية خلال زيارته لمكتب “الكنام” بتونس 1، كل من الرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض ليلى نعيجة والمدير العام للشؤون القانونية ومدير عام التفقدية العامة للوزارة بالنيابة رفيق بن إبراهيم والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدوري والمدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي.