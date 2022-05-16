قابس: تسجيل 03 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، عن تسجيل 03 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، تتوزع الى اصابتين (02) بقابس الجنوبية، واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة، بعد ان تلقت نتيجة 57 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بهذا الفيروس.

وبلغ بذلك، العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” 29 الفا و200 مصاب، تعافى منهم 29 ألفا و185 شخصا، فيما توجد بالجهة 15 حالة نشطة لهذا الفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 12 حالة بقابس الجنوبية، وحالة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة والحامة وقابس الغربية.

ويقيم بولاية قابس، مريض واحد (01) بفيروس “كورونا” بقسم “كوفيد 19″، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 03 اصابات لكل 100 الف ساكن.