تفاصيل الاطاحة بمنفذ عمليات “براكاج” لمواطنين بجهة البحيرة..

على إثر تعرض عدد من المواطنين بجهة البحيرة بالعاصمة إلى عمليات سرقة باستعمال النطر لحقائبهم وهواتفهم الجوالة من قبل شاب يستغل دراجة نارية للفرار تجاه الغابات المحاذية للطريق العام.

للغرض تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بضفاف البحيرة ،وبالقيام بالتحريات الميدانية أمكن التعريف بالمعني وتحديد مكان إقامته،أين تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة منزله والقبض عليه ومرافقه وحجز عدد من الهواتف الجوالة المسروقة وسلاح أبيض ( سكين من الحجم الكبير) والدراجة النارية المستعملة في عمليات النطر.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالنفرين واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما والأبحاث متواصلة.