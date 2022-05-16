اغتصاب طفلة ال11 سنة على يد ثلاث لاعبين جزائريين..وتفاصيل صادمة..#خبر_عاجل

حزب المسار يؤكد على ضرورة ألاّ يهمّش الحوار الوطني الأحزاب السّياسية

عاجل: تلميذة تعتدي على أستاذ..وتوقف الدروس بهذا المعهد..

إتحاد الشغل يُكذّب راشد الغنوشي..#خبر_عاجل

تفاصيل الاطاحة بمنفذ عمليات “براكاج” لمواطنين بجهة البحيرة..

2022/05/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر تعرض عدد من المواطنين بجهة البحيرة بالعاصمة إلى عمليات سرقة باستعمال النطر لحقائبهم وهواتفهم الجوالة من قبل شاب يستغل دراجة نارية للفرار تجاه الغابات المحاذية للطريق العام.

للغرض تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بضفاف البحيرة ،وبالقيام بالتحريات الميدانية أمكن التعريف بالمعني وتحديد مكان إقامته،أين تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة منزله والقبض عليه ومرافقه وحجز عدد من الهواتف الجوالة المسروقة وسلاح أبيض ( سكين من الحجم الكبير) والدراجة النارية المستعملة في عمليات النطر.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالنفرين واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما والأبحاث متواصلة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn