وزارة الشؤون الاجتماعية تدعو المعترضين للحصول على المساعدة الظرفية إلى التثبت من قبول طلباتهم عن طريق هواتفهم

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الأشخاص الذين تقدموا بمطالب اعتراض للحصول على المساعدة المالية الظرفية في اطار الحد من تداعيات جائحة كورونا، والمقدرة بـ 300 دينار، إلى التثبت من قبول طلباتهم عن طريق هواتفهم الجوالة.

وطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، المعنيين بالأمر بفتح حساب افتراضي على الرقم *1021* مع وضع رقم بطاقة التعريف الوطنية ثم إضافة علامة #، من أجل التثبت من استجابتهم للشروط في الانتفاع بهذه المساعدة الاستثنائية.

علما أن الوزارة قد حدّدت يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 كآخر أجل لفتح حساب افتراضي على أن يتم لاحقا الإعلام بموعد صرف المساعدة المالية الظرفية عبر إرساليات قصيرة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية فتحت باب الاعتراض للأشخاص الذين لم ينتفعوا بالمساعدة الظرفية عبر المنصة الإلكترونية amen.social.tn وذلك من 4 نوفمبر 2021 إلى غاية 26 نوفمبر 2021.

وأشارت الوزارة، في بلاغها اليوم، إلى أنها انتهت من دراسة مطالب الاعتراض المقدمة والتثبت من استجابتها للشروط المطلوبة.

وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدات ظرفية على دفعات متتالية لنحو 866.569 عائلة من الفئات الهشة المتضررة من جائحة كورونا المستجد باعتمادات ناهزت 260 مليون دينار، وذلك إلى غاية تاريخ 19 أكتوبر 2021.

وتندرج هذه المساعدات في إطار اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في 2 أفريل الماضي بقيمة 300 مليون دولار، خصصت منها اعتمادات بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الأسر الفقيرة والهشة على مجابهة تداعيات كورونا.