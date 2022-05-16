توننداكس يتراجع ب0،2 بالمائة في إقفال الإثنين

بعد ملازمة النسق الإيجابي أداء بورصة تونس لأسبوعين متتاليين سجّلت السوق انطلاقة سلبية، الإثنين. وفقد توننداكس 0،2 بالمائة ليصل إلى مستوى 7304،67 نقطة وسط معاملات ضئيلة لم يتجاوز حجمها 1،25 مليون دينار، وفق مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد أفضل أداء لسهم الشركة الصناعيّة للمصافي، الذّي زاد سعره بنسبة 4،3 بالمائة وأقفل عند مستوى 0،490 دينار. ولم يتمكن السهم من جذب سوى قيمة معاملات هزيلة لم تتجاوز 10 آلاف دينار.

وظهر سهم الصناعات الكيميائية للفليور الأكثر استفادة من الحصّة. وسط مبادلات بقيمة 50 ألف دينار تمكن السهم من تحقيق ارتفاع بنسبة 2،6 بالمائة (85 بالمائة) وتبعا لذلك يكون السهم قد حقق تطوّرا ب5 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وتراجع في المقابل سهم بي اتش للإيجار بنسبة 4،2 بالمائة (1،600 دينار).

وتحت تأثير عمليّة جني الأرباح تراجع سعر سهم نيو بادي لاين بنسبة 1،6 بالمائة وأقفل عند مستوى 6،050 دينار في ما قدّرت المعاملات على السهم ذاته ب18 ألف دينار.

وكان سهم الشركة التونسيّة للسيّارات الأكثر حركيّة خلال الحصّة مع جذبه مبادلات بقيمة 151 ألف دينار. وزادت قيمة سهم وكيل علامة “شيري” الصينية في تونس بنسبة 0،5 بالمائة (19،500 د). يذكر أن الشركة ستعقد جلستها العامّة العادية يوم 2 جوان 2022 بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالعاصمة للمصادقات على المؤشرات المسجلة خلال سنة 2021 والتداول بشأن اقتراح توزيع أرباح بقيمة 2 دينار عن كل سهم قديم.