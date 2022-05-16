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بنزرت: السيطرة على حريق نشب بضيعة فلاحية بماطر

2022/05/16 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكّنت الفرقة المركزية للحماية المدنية بماطر من ولاية بنزرت، اليوم الاثنين، من السيطرة بالكامل على حريق مفاجئ نشب باحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة شقاقة من معتمدية ماطر، حسب ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد كمال المليتي.
وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أنه تم توجيه شاحنتَيْ إطفاء من الحجم الكبير لتولي عملية إخماد والسيطرة على الحريق، مع مشاركة عدد من الفلاحين الذين وفروا 3 جرارات فلاحية تم استعمالها للغرض.
وأضاف المدير الجهوي للحماية المدنية، ان النيران أتت إجمالا على حوالي 300 متر من الزراعات الكبرى، وحوالي 6000 متر من المواد العلفية (قرط).
ورجح مصدر محلي مسؤول، أن تكون الاسباب المباشرة للحريق ناجمة عن سوء تقدير من احد الاشخاص، مشيرا الى ان المصالح الامنية بالمنطقة تولت فتح بحث تحقيقي معمق في الواقعة، بحسب تأكيده.

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