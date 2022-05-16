وحدة بحرية لجيش البحر تنقذ 22 مهاجرا تونسيا غير نظامي

تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الاثنين، من إنقاذ 22 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية التونسية من ضمنهم فتاة، كانوا على متن زورق مطاطي معطب، بالموقع جنوب شرق قليبية (ولاية نابل)، على بعد 17 ميلا.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، بأنه تم إركاب المهاجرين غير النظاميين على متن الوحدة المذكورة، وإنزالهم بميناء الصيد البحري بقليبية، أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأضافت أنهم صرحوا بأن أعمارهم تتراوح بين 17 و50 سنة، وأنهم أبحروا من سواحل شط الزهور بمنزل تميم (ولاية نابل) ليلة أمس الأحد، بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.