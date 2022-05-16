وزارة التجارة: إقرار تجميد الزيادات المسجلة في أسعار الأعلاف خلال شهر ماي 2022

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أنه تقرر طبقا للقرار الصادر تحت عدد 0004410 بتاريخ 16 ماي 2022 ، تجميد الزيادات المسجلة في أسعار الأعلاف خلال شهر ماي 2022 وتحديد أسعار بيع العلف المركب في حدود المستويات المطبقة لكل مؤسسة قبل الزيادات الأخيرة التي تمت معاينتها بداية من يوم 05 ماي 2022

ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين، كافة المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع الأعلاف المركبة المعدة للتغذية الحيوانية والمنتجين الفلاحيين، إلى احترام الأسعار المحددة وفق هذا التمشي واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحسن تطبيقها مع الالتزام بتزويد السوق طبقا للنسق العادي

وأوضحت أن كل مخالفة لذلك يتم تتبعها طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتعرض مرتكبها لأقصى العقوبات العدلية والإدارية

وتنكب الوزارة حاليا مع بقية الهياكل المعنية على دراسة وتفعيل الإجراءات الكفيلة بالضغط على مكونات كلفة الأعلاف بما في ذلك تنويع التركيبة وترشيد أسعار المدخلات الأساسية للأعلاف والترفيع من حصص المواد العلفية المدعمة المخصصة للمصانع والمربين إضافة إلى تكثيف الرقابة على عمليات توزيعها وفق نص البلاغ

ويشار إلى أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كان قد اعتبر في بيان صادر عنه يوم 13 ماي 2022 ، الزيادة في أسعار الأعلاف “ضربة قاصمة للفلاحين وتدميرا متعمدا لمنظومات الانتاج الحيواني من ألبان ولحوم حمراء ودواجن وتهديدا جديا لقوت الشعب وللسيادة الغذائية وللسلم الاجتماعي” ودعا الدولة إلى التدخل لمراجعة أسعار الانتاج لضمان السيادة الغذائية والمقدرة الشرائية للمواطن

وكانت النقابة التونسية للفلاحين ، قد أكدت في بيان صادر عنها يوم 5 ماي 2022، رفضها للزيادة، التّي أقرّتها سلطة الإشراف في أسعار الأعلاف والمقدرة ب 300 دينار للطن الواحد، معتبرة ان هذا المسار سيدمر قطاع اللحوم والالبان والانتاج الحيواني بصفة عامة وضرب كل منظومات الانتاج