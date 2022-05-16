الاحتفاظ بشخص من أجل الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي

أذنت النيابة العمومية ببنزرت، اليوم الاثنين، بالاحتفاظ بشخص أصيل منطقة منزل بورقيبة من أجل الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي والإشادة وتمجيد العمليات الارهابية، بحسب تاكيد مصدر محلي مسؤول.

وأوضح المصدر نفسه لمراسل “وات”، أنه في إطار متابعة العناصر المصنفة بالخطيرة، وعلى إثر التحري مع أحد الاشخاص، وهو شاب يبلغ من العمر 30 سنة وأصيل إحدى المناطق بمعتمدية منزل بورقيبة، من قبل مصالح إطارات فرقة الاختصاص وفرقة لشرطة العدلية، تم العثور بذاكرة هاتفه الجوال على نسخة من الصحيفة الإلكترونية الأسبوعية الصادرة عن المكتب الإعلامي للتنظيم الإرهابي المسمى “داعش”، والتي تمجد الأعمال الارهابية لهذا التنظيم وتنشر أخباره، كان قام بتنزيليها من أحد المواقع الإلكترونية.

وأضاف المصدر أنه عقب استكمال جميع الاجراءات القانونية الواجبة، وبمراجعة ممثل النيابة العمومية ببنزرت، أذن الأخير بالاحتفاظ بالشاب المذكور من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي والإشادة وتمجيد العمليات الإرهابية، إلى حين إحالته على أنظار العدالة.