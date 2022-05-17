Ooredoo تتحصل على جائزة أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات تونس تعيش

تحصلت Ooredoo على جائزة أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات عن برنامجها “تونس تعيش” خلال الدورة الأولى من المنتدى الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي نظمته شركة AM MEDIAS PLUS، بالشراكة مع الأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية للشركات والشبكة الأفريقية للمسؤولية الاجتماعية للشركات ومجموعة ماسودا السويسرية ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والذي عقد في الفترة من 12 إلى 13 ماي 2022 بمركز المعارض في ياسمين الحمامات.

وافتتح المنتدى كل من السيدة راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والسيد عبد الرزاق بن سبيع، مدير عام الاكاديمية الدولية للمسؤولية المجتمعية، والسيد أنرود بيرال، المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس، والسيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس.

منذ إنشائها، التزمت Ooredoo باتباع نهج طوعي في المسؤولية الاجتماعية للشركات يعكس الامتثال والشفافية ومستوى عال من الالتزام داخل نظامها البيئي.

وعلى مدى العامين الماضيين وأثر الجائحة، كثفت Ooredoo مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية للشركات وأنشأت برنامجا مخصصا تحت اسم “تونس تعيش”.

وانطلق هذا البرنامج عن طريق المصحة المتنقلة بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي بهدف توفير الوصول المجاني إلى الخدمات الصحية في المناطق الريفية ويأتي كل هذا من إيمان شركة Ooredoo بأن الصحة حق للجميع.

وباعتبارها أول مساهم في تطوير الرياضة في تونس، أطلقت Ooredoo أيضا أول أكبر حدث رياضي خلال شهر رمضان المبارك، وهو سباق Ooredoo Night Run، بهدف زيادة الوعي بأهمية الرياضة ونمط الحياة الصحي.

وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من أجزاء برنامجها “تونس تعيش”، نظمت Ooredoo سلسلة من حملات التبرع ل 600 عائلة معوزة خلال شهر رمضان المبارك، وحرصت على الاحتفال بالعيد مع قرية الأطفال SOS سليانة.

وخلال حفل أقيم على هامش المنتدى لتكريم الشركات العاملة في المجال الاجتماعي والتنمية المستدامة، حصل برنامج تونس تعيش” على جائزة “أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات في تونس” ، وهي جائزة مرموقة وذلك بفضل النهج المتناسق الذي قدمته Ooredoo في هذا البرنامج.

وصرح السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس: “نحن فخورون بهذا الإنجاز وبحصولنا على جائزة أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات. “تونس تعيش” هو نتيجة عمل دؤوب ومتناغم لفريق ضمن نجاحه وإشعاعه. لقد بدأنا اليوم مرحلة جديدة ورهانا جديدا من خلال برنامج “تونس تعيش”، لنكون أقرب إلى المجتمع التونسي ومرافقته في كل احتياجاته. هذه الجائزة المرموقة ستزيد من حماسنا لمتابعة استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية للشركات وتقديم المزيد من المبادرات للمجتمع التونسي. ”

وعبر السيد سونيل ميشرا، مدير التسويق بشركة Ooredoo تونس: “المسؤولية الاجتماعية للشركات جزء لا يتجزأ من استراتيجية Ooredoo. ومن خلال إطلاق برنامج تونس تعيش، أعلنا التزامنا بمواصلة دعم المجتمع بمبادرات في مجالات الصحة والرياضة والتعليم والبيئة من شأنها أن تحدث فرقًا دائمًا “.

ويؤكد هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التونسي، التزام Ooredoo إلى جانب التونسيين ويؤكد مرة أخرى التزامها كمؤسسة مواطنة بترسيخ القيم المدنية في المجتمع.

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