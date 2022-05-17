كاس تونس ( نسخة فرحات حشاد ) – تصفيات : التراتيب والمواعيد

افاد امين موغو رئيس لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم مساء امس في برنامج رياضي على قناة “قرطاج +”، أن مقابلات تصفيات كاس تونس ( نسخة فرحات حشاد ) ستجري بداية من الدور ربع النهائي للمسابقة تحت رقابة تقنية الفيديو المساعد (فار) مشددا على ان الملاعب التي ستستضيف المقابلات يجب ان تكون جاهزة لاستعمال تقنية الفار.

كما افاد موغو ان مباراة الدور النهائي لكاس تونس( فرحات حشاد ) ستقام في ملعب حمادي العقربي برادس .وقال موقو ان اختيار ملعب رادس جاء نظرا” لان الزعيم الوطني والنقابي الراحل فرحات حشاد عاش واغتيل في منطقة رادس”.

ويذكر ان عملية القرعة الخاصة بالدور السادس عشر لكاس تونس وضعت 10 اندية من الر ابطة المحترفة الاولى في مواجهات مباشرة بما يعني خروج خمسة اندية على الاقل من التصفيات مبكرا كما وضعت النادي الافريقي و النجم في مواجهة مباشرة مبكرة.

وسيلاقي مستقبل سليمان ضيفه الترجي الجرجيسي بينما يتبارى نجم المتلوي مع النادي الصفاقسي

ويستقبل أمل حمام سوسة عل ميدانه مستقبل الرجيش فيما يتبارى هلال الشابة على ميدانه مع الأولمبي الباجي ويستضيف النادي الافريقي في ملعب رادس النجم الساحلي

كما يستضيف النادي الذي اوقعته القرعة مع منافس يفوقه بدرجتين في تصنيف البطولات مباراة الكاس على ميدانه.

ويذكر ان اللاعبين الدوليين سيغيبون عن مقابلات هذه التصفيات باعتبار التزاماتهم مع المنتخب الوطني كما ستحرم اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم من لاعبيها الاجانب عند التباري مع فرق من درجات اقل .

وتحتسب المباراة التي لم يخضها اللاعب الاجنبي مع فريقه امام فريق من درجة اقل في سجله التاديبي في حال كان تحت طائلة العقوبة.

وستدور مقابلات تصفيات كاس تونس في مراحلها المقبلة حسب البرنامج التالي

يوم 1/2 جوان – الدور السادس عشر

يوم6/7 جوان – الدور ثمن النهائي

يوم 12/13 جوان – الدور ربع النهائي

وسيتم لاحقا تحديد موعدي نصف النهائي والنهائي.

ويذكر ان عملية القرعة الخاصة بالادوار السادس عشر وثمن النهائي و ربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم (نسخة فرحات حشاد)، والتي تم سحبها مساء يوم الاثنين على قناة “قرطاج +”، عن النتائج التالية:

الدور السادس عشر : يوم1 /2 جوان المقبل

المقابلة عدد1- اتحاد بن قردان / مستقبل السبيخة

المقابلة عدد2- اتحاد تطاوين / مكارم المهدية

المقابلة عدد3- النادي المجازي / اتحاد المنستير

المقابلة عدد4- نادي تاكلسة / نجم الفحص

المقابلة عدد5- مستقبل سليمان / الترجي الجرجيسي

المقابلة عدد6- نجم المتلوي / النادي الصفاقسي

المقابلة عدد7- أمل حمام سوسة / مستقبل الرجيش

المقابلة عدد8- شبيبية ماجل بلعباس / هلال مساكن

المقابلة عدد9- زيتونة شماخ بجرجيس / الترجي التونسي

المقابلة عدد 10- نادي حمام الانف / مرجان طبرقة

المقابلة عدد 11- هلال الشابة / الأولمبي الباجي

المقابلة عدد 12- النادي البنزرتي / الملعب التونسي

المقابلة عدد 13- النادي الافريقي / النجم الساحلي

المقابلة عدد 14- ترجي الكريب / مستقبل القصرين

المقابلة عدد15- مستقبل المرسى / اتحاد قرطاج

المقابلة عدد 16- الأمل الرياضي بحفوز / نهوض سيدي علوان.

الدور ثمن النهائي: يوم 6/7 جوان المقبل

المقابلة عدد 17: ستجمع بين الفائز في المباراة عدد 14 والفائز في المباراة عدد 15

المقابلة عدد 18: ستجمع بين الفائز في المباراة عدد 7 مع الفائز في المباراة عدد 3

المقابلة عدد 19: ستجمع بين الفائز في المباراة عدد 2 مع الفائز في المباراة عدد 6

المقابلة عدد 20: ستجمع بين الفائز في المباراة عدد 8 مع الفائز في المباراة عدد 9

المقابلة عدد 21: ستجمع بين الفائز في المباراة عدد 4 مع الفائز في المباراة عدد 13

المباراة عدد 22: ستجمع بين الفائز في المباراة عدد 12 مع الفائز في المباراة عدد 10

المباراة عدد 23: ستجمع بين الفائز في المباراة عدد 11 مع الفائز في المباراة عدد 5

المباراة عدد 24 : ستجمع بين الفائز في المباراة عدد 1 مع الفائز في المباراة عدد 16

– الدور ربع النهائي: يوم 12/13 جوان المقبل.

– الفائزفي المباراة عدد 18 مع الفائز في المباراة عدد 19

– الفائز في المباراة عدد 21 مع الفائز في المباراة عدد 23

– الفائز في المباراة عدد 20 مع الفائز في المباراة عدد17

-الفائزفي المباراة عدد 22 مع الفائز في المباراة عدد 24