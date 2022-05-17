سعيد يواصل تصدر نوايا التصويت للرئاسية..

أظهر سبر آراء أنجزته مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد مازال بعيدا عن كل منافسيه في الانتخابات الرئاسية، حيث تحصّل على 65.2 بالمائة من نوايا التصويت رغم خسارته لعشرين نقطة ليتحصل على 65.2%.

وأوضحت سيغما أنّه في حال حصلت الانتخابات الرئاسية غدا سيفوز بها قيس سعيد منذ الدور الأوّل وبهامش اطمئنان كبير.

وجاءت عبير موسي في المرتبة الثانية في نوايا التصويت للرئاسية بـ9.8 بالمائة، يليها الصافي سعيد بـ7.2 بالمائة، ثم المنصف المرزوقي بـ4.6 بالمائة وعبد اللطيف المكي بـ4.5 بالمائة وفق نتائج الباروميتر السياسي.