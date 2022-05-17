صفاقس: برنامج ثري ومتنوّع لفعاليات الدورة العاشرة لصالون المؤسسة يومي 1 و2 جوان القادم



معرض ثري، مسبقتان لفائدة المؤسسات الناشئة والطلبة المبادرين، ندوات فكرية بمضامين متنوعة وجناح خاص بالشقيقة ليبيا

على مسافة أسبوعين من الموعد المحدّد، تلوح الاستعدادات للدورة العاشرة من صالون المؤسسة التي سيقيمها مركز أعمال صفاقس يومي 1 و2 جوان 2022 بالإشتراك مع غرفة التجارة والصناعة للجهة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد متقدمة للغاية على كل المستويات سواء من حيث الإعداد المادي للتظاهرة أو المضامين المقترحة فضلا عن الاهتمام الكبير الذي أبداه الشركاء ومختلف الفاعلين الاقتصاديين بالتظاهرة والمشاركة فيها.

ومن أبرز عناوين ومميزات هذه الدورة التي تقام تحت شعار “انطلق، استثمر”، معرض متنوع، مسابقتان لفائدة المؤسسات الناشئة والطلبة المبادرين، ندوات فكرية بمضامين متنوعة وجناح خاص بليبيا.

تقول المديرة العامة لمركز أعمال صفاقس السيدة لبنى الميلادي متحدثة عن مضمون وخصائص هذه النسخة المميزة من الصالون : “ستكون هذه الدورة فرصة حقيقية لدفع عجلة اقتصاد الجهة والتحفيز على الاستثمار وخلق فرص الإدماج أمام الباعثين الشبان في هذه الفترة الحساسة لما بعد جائحة كورونا”.

وتتابع مديرة المركز قائلة: “الدورة العاشرة هي بامتياز دورة الرقمنة التي صارت قدر كل المؤسسات في زمن العولمة. لذلك سيقع التركيز في هذا الصالون على المحيط الرقمي والتكنولوجي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المؤسسات الناشئة، على هياكل المرافقة والتسريع والاحتضان وكذلك على الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي ستتولى تقديم محتواها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمناسبة الصالون”. 80% من مساحة العرض تم حجزها

تم إلى حد الآن حجز 80% من مساحة العرض المتاحة في وقت قصير وهو ما يؤشر بنفاد وشيك للمساحات وختم لعملية الحجز قبل موعد الصالون. وتُبرز خارطة الحجوزات حاليا فسيفساء من الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص ومن محيط المؤسسة الذين جددوا ثقتهم في الصالون.

قائمة المشاركين تضمن باعثين وأصحاب مؤسسات ناشئة ورجال اعمال وأصحاب أفكار مشاريع ومسدي خدمات وهياكل دعم للاستثمار ومرافقة ومؤسسات مالية ومؤسسات مانحة وصناديق استثمار ومنشآت تكوين الكفاءات وغيرها من الهياكل التي استخدم عدد كبير منهم الموقع الرسمي للتظاهرة (www.salondelentreprise.tn) للقيام بعملية الحجز كشكل آخر من أشكال تجسيم خيار الرقمنة الذي التزمت به لجنة التنظيم.

مسابقتان لفائدة المؤسسات الناشئة والطلبة المبادرين

وتقترن الدورة الجديدة للصالون بتنظيم مسابقين هدفهما تحفيز ملكات المبادرة والتجديد والابتكار لدى صفوف حاملي أفكار المشاريع من الفئة الشبابية وتحديدا أصحاب المؤسسات الناشئة والطلبة المبادرين.

وتتمثل المسابقة الأولى في الدورة الثانية لمناظرة “تحدي المؤسسة الناشئة” START UP INNOVATION CHALLENGE التي تنظم بالشراكة بين مركز أعمال صفاقس ومحضنة “كوستارت” بالقطب التكنولوجي والمعهد العالي للإعلامية والملتميديا.

وتتوج المسابقة باختيار أفضل 3 مؤسسات ناشئة تستخدم تكنولوجيات الاتصال الحديثة وتعمل في مجالات مجددة وذات قيمة مضافة عالية في علاقة بقطاعات الصحة والبيئة والفلاحة وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز الباعثين الشبان وتشجيعهم على تطوير حلول ناجعة لعديد الإشكاليات المطروحة في القطاعات المذكورة.

أما المسابقة الثانية وتحمل عنوان “مناظرة، مسار، تحدّي نسخة 2022” « Concours, Parcours, Challenge Edition 2022 » سيقع تنسيقها من طرف مركز أعمال صفاقس وجامعة صفاقس وقطب الطالب المبادر على أن يكون آخر أجل لتقديم الترشحات فيها يوم 22 ماي الجاري.

ندوتان رئيسيتان حول 5 محاور كبرى و80 ندوة مصغّرة

يشتمل برنامج الدورة على ندوتين رئيسيتين تقام الأولى خلال الحفل الافتتاحي (يوم غرة جوان) حول محور “آليات التمويل والتطوير والدعم الموجهة للشركات والمؤسسات الناشئة” أما الندوة الثانية فستقام يوم 2 جوان حول “اقتصاديات الغد”.

ويُتوقّع أن يشارك ثلة من سامي الشخصيات بمن فيهم وزراء ورؤساء مديرين عام وخبراء في مختلف محاور وحصص هاتين الندوتين التي ستتناول قضايا على درجة من الأهمية في حياة المؤسسة من بينها “فرص وتحديات صفاقس الدولية”، “آفاق التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا”، “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، “مرافقة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، “طوّر مؤسستك الناشة”…

بالموازاة مع هاتين الندوتين، ستقام داخل فضاء العرض 80 ندوة مصغرة حول محاور رئيسية ثلاث هي على التوالي “مرافقة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة” و”التمويل والتطوير” و”التجديد والابتكار”.

ومن ضمن المواضيع المنتظر التطرق إليها نجد المهارات الناعمة والمرافقة والفرانشيز والمساعدة الفنية والتمويل عبر صناديق الاستثمار والتسويق الرقمي والعلامة التجارية وغيرها. وسيؤمن هذه المحاضرات السريعة خبراء مختصون في المجالات التي تتصل بها المواضيع المقترحة على أن يستفيد منها العارضون والمهنيون الزائرون والباعثون الشبان وأصحاب أفكار المشاريع…