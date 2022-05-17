جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 17 ماي 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الثلاثاء ، بعض الأخبار والمتفرقات من بينها تصريح المعلم بمدرسة الظواهر في بوحجلة من ولاية القيروان مكرم الظاهري الذي اضطر لتدريس التلاميذ تحت أشعة الشمس بسبب غياب قاعة درس ومداخلة كاتب العام للجامعة التونسية للبنوك نعمان الغربي حول قضية البنك التونسي الفرنسي وتسليط الضوء على ارتفاع أسعار الفريب بنسبة 6 بالمائة اضافة الى انخفاض في أسار البيض والدواجن بعد التراجع عن الزيادة في أسعار الأعلاف .

وقد أورد موقع اذاعة “شمس أف أم ” تصريحا للمعلم بمدرسة الظواهر في بوحجلة من ولاية القيروان مكرم الظاهري “أنه اظطر لتدريس التلاميذ تحت أشعة الشمس بسبب غياب قاعة درس .

وأوضح الظاهري ، خلال مداخلته في برنامج” شمس معاك ” أن المدرسة بها قاعة حديدية وقد قاموا بتحويل مكتب المدير الى قاعة درس وبسبب هذه الوضعية تم توفير حاوية حديدية لتدريس التلاميذ ، مشيرا الى أن الحرارة في الجهة تصل الى 40 درجة والحاوية حديدية مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة داخلها لتصل الى 50 درجة وبالتالي استحالة تدريس التلاميذ في الداخل وهو ما اضطره لتدريسهم خارجها .

وطالب المربي بضرورة تحمل سلطة الاشراف لمسؤوليتها وتوفير قاعة لحفظ كرامة التلاميذ والمدرسين ، لافتا الى أن كل الجهات من مجتمع مدني وأبناء المنطقة قاموا بجملة من التحركات لكن المنوبية الجهوية للتربية ووزارة التربية لم يتخذا أي قرار.

وتطرق موقع “راديو ديوان أف أم ” الى مداخلة رئيس الغرفة الوطنية للملابس المستعملة بالجملة الصحبي معلاوي في برنامج ” منك نسمع ” أن أسعار الملابس المستعملة “الفريب “شهدت ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة .

وأرجع المعلاوي ذلك الى ارتباط استيرادها بتدهور الدينارالتونسي أمام الأورو أوالدولار فضلا عن نقص في الحاجيات المحلية من الملابس الصيفية .

وأضاف المتحدث ، بأن الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها تداعيات على قطاع الملابس المستعملة بسبب نقص المخزون وغلاء الأسعار وتراجع جودة هذه الملابس على حد قوله.

وأفاد موقع اذاعة “شمس أف أم ” أنه بعد غلق وايقاف نشاط البنك التونسي الفرنسي منذ 28 فيفري الماضي ، تم الاتفاق على حل اجتماعي للموظفين ، ليقع ادماجهم في عدد من المؤسسات المالية ، ما عدى 5 موظفين ، لم يتم ادماجهم الى حد الان رغم التدخلات التي قامت بها الجامعة ورغم الاتفاق الممضي”.

وأكد الغربي ” أنه في حال عدم تطبيق الاتفاق فانهم سيدخلون في اعتصام مفتوح في مقر الجمعية المهنية للبنوك ” ، مضيفا ” أن قضية البنك الفرنسي مازالت في مرحلة التحكيم الدولي وتونس خسرت قرابة 250 مليارا مصاريف تقاضي ولم تربح القضية بعد ، ومنذ أن كانت تونس شاكلة أصبحت مهددة بغرامة مالية لم تربح القضية وفق تعبيره.

وأضاف الغربي ” أنه هناك بعض البنوك في خطر مثل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، والبنك التونسي الليبي ، داعيا الى ضرورة معالجة المنظومة البنكية ككل ومشددا على وجود ملفات حارقة يجب فتحها “.

ونقل موقع “راديو ديوان أف أم ” مداخلة لرئيس غرفة الدواجن بالنقابة التونسية للفلاحين وسيم بوخريص في برنامج “منك نسمع ” توقع فيه انفراجا في أسعار اللحوم البيضاء لتكون في حدود 3900 مليم وفي بيض الاستهلاك في حدود 1100 مليم للاربع بيضات .

وأشار بوخريص الى أن ذلك يأتي بعد اعلان وزارة التجارة التراجع الكلي عن الزيادة الأخيرة في الأعلاف ، مثمنا هذه الخطوة ومعتبرا أنها خطوة ايجابية من طرف وزارة التجارة .