مرحلة التتويج : كلاسيكو جديد غدا بين الافريقي و النجم الساحلي ولا بديل عن الانتصار للمضيف وضيفه

يستضيف النادي الافريقي غدا الأربعاء على ملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال، النجم الرياضي الساحلي، في اطار الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسيكون لقاء كلاسيكو الافريقي والنجم الساحلي هو الثالث بين الفريقين لهذا الموسم، حيث سبق لكلا الفريقين أن التقيا في المرحلة الأولى للبطولة، حيث فاز النجم الساحلي في مباراة الذهاب بنتيجة 1 – 0 قبل أن يحسم التعادل الايجابي بنتيجة 1 – 1 مباراة الاياب.

وسيخوض أبناء المدرب منتصر الوحيشي اللقاء بشعار الفوز دون سواه، ادراكا منهم أنّ أي نتيجة خلافا للانتصار ستعصف بآمالهم في المنافسة على اللقب .

وسيحرص فريق باب الجديد صاحب المركز الثالث في مرحلة التتويج برصيد 7 نقاط الى افتكاك النقاط الثلاث والتعويض لجماهيرهم عن الخسارة القاسية والتي تكبدها الفريق في الجولة الماضية في صفاقس أمام النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 3 – 0.

ولانعاش حظوظه في المراهنة على اللقب يأمل النادي الافريقي في حسم ال”كلاسيكو” لصالحه، وانتظار تعثر الرياضي الرياضي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 13 نقطة يوم الخميس امام اتحاد بنقردان متذيل الترتيب برصيد 4 نقاط وكذلك الاتحاد الرياضي المنستيري صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط الذي سيواجه يوم الأربعاء في ملعب مصطفى بن جنات النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط

وسيدافع النجم الرياضي الساحلي صاحب المركز الخامس ب5 نقاط على كامل حظوظه في المباراة التي سيدخلها هو أيضا بحثا عن الانتصار رغبة منه في تحسين ترتيبه بصفة تدريجية والتعويض عن هزيمتة في كلاسيكو الجولة الماضيي امام الترجي التونسي 0-1.

ورغم الظروف العصيبة التي واجهت فريق جوهرة الساحل منذ بداية الموسم الجاري، واعلان مدربه لسعد جردة الشابي استقالته في الأيام القليلة الماضية، فان ذلك لن يمنع زملاء ايهاب المساكني من السعي الى تقديم مباراة قوية تليق بسمعة النادي والبحث عن انتصار ثان قد يساعد النجم على اعادة التمركز في احد مراكز مقدمة ترتيب مجموعة التتويج رغم ان فارق النقاط عن المتصدر بلغ 8 نقاط.

وتعد مباراة يوم غد فرصة للنجم الرياضي الساحلي لاثبات روح التحدي والعودة من بعيد، حيث اثبت في الجولات الاخيرة من سباق المرحلة الأولى انه قادر على الخروج من عنق الزجاجة بعد ان كان يتذيل ترتيب المجموعة الأولى وصارع من اجل بلوغ مرحلة التتويج.

ومع بلوغ منافسات مرحلة التتويج منتصف السباق يبحث كل فريق عن مزيد النقاط من اجل تثبيت مركزه في احدى المراكز المؤهلة للمسابقات الافريقية في الموسم المقبل.

وسيدير الحكم الدولي الصادق السالمي مباراة الكلاسيكو بين النادي الافريقي والنجم الساحلي.

ويذكر ان الاتحاد المنستيري يستضيف اليوم النادي الصفاقسي في افتتاح الجولة الخامسة و الاخيرة من ذهاب مرحلة التتويج.