هيئة الرجاء المغربي تعلن رسميا تقديم استقالة جماعية نهاية الموسم الرياضي الجاري

أعلن المكتب التنفيذي لنادي الرجاء الرياضي المغربي، رسميا عن تقديم استقالة جماعية، نهاية الموسم الرياضي الجاري والدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية.

وقال المكتب التنفيذي لنادي الرجاء في بلاغ نشره عقب اجتماع عقده مساء امس الاثنين لتدارس الوضعية الحالية للفريق، وتقييم حصيلته من تاريخ الجمعية العامة المنعقد يوم 28 أكتوبر 2021، إلى غاية 16 ماي الجاري ” إنه وبعد تبادل وجهات النظر بين أعضاء المكتب المديري وتدارس تداعيات الوضعية الاستثنائية الحالية التي يعيشها النادي وأخذا بعين الاعتبار المصلحة العليا للفريق، قرر المكتب المسير تقديم استقالة جماعية نهاية الموسم الرياضي الحالي والدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية.

وتأتي هذه الاستقالة الجماعية عقب سلسلة من النتائج السلبية التي حصدها الفريق في الآونة الأخيرة من ابرزها الأقصاء من دوري ابطال افريقيا أمام الأهلي المصري في دور ربع النهائي، والهزيمة الأخيرة أمام متذيل الترتيب العام سريع واد زم بهدف دون رد ،في اطار منافسات الجولة 24 من البطولة المغربية .