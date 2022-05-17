بعد قرّارها حجب الأعداد..إتحاد الشغل بصفاقس يتبرأ من نقابة الثانوي..#خبر_عاجل

أوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022 ان الاتحاد فوجئ بانعقاد هيئة قطاعية جديدة دون حضور ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل يوم 15 ماي وتم خلالها إقرار مبدأ حجب الاعداد وهو ما يعني ان جميع القرارات المنبثقة عن هذه الجلسة تعتبر غير قانونية طبقا للقانون الداخلي للمنظمة الشغيلة.

واكد عباس في تصريح لإذاعة ديوان أف أم ان الاتحاد الجهوي للشغل يتفهم جميع المطالب المهنية لأبناء التربية وتحركاتهم الا انه لا يمكن القبول بأي خرق للقوانين المنظمة للاتحاد مشددا على أن المنظمة الشغيلة تدعم جميع نضالات أبناء قطاع التربية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمادية وخاصة مع تراكم الإشكاليات في هذا القطاع بجهة بصفاقس مشيرا الى أن الهيئة القطاعية الجهوية المنعقدة بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل يوم 12 ماي الجاري أقرت مبدأ الاضراب القطاعي الى جانب مجموعة من التحركات الاحتجاجية.