سيدي بوزيد: انتفاع أكثر من 217 ألف شخص بالجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19”

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود أمس الاثنين حوالي 217 ألفا وشخص واحد، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” في رفيق نصيبي.

وأشار رفيق نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121 ألفالا و248 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 18 ألفا و167 شخصا، والجرعة الرابعة 575 وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وأغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا قد بلغ 260 ألفا و894 شخصا حسب آخر تحيين.