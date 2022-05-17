سيدي بوزيد: مشاركة 60 عارضا في فعاليات الدورة 12 لمعرض التسوّق

تنطلق، خلال الأسبوع الجاري وإلى حدود 31 ماي الجاري، بقصر المعارض الدولي بسيدي بوزيد، الدورة الـ12 من معرض التسوق تحت شعار “من المنتج الى المستهلك” بمشاركة اكثر 60 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية.

ويتضمن المعرض الذي يمسح أكثر من 3 آلاف متر مربع عددا من الأجنحة الخاصة بالملابس الجاهزة، والتجهيزات المنزلية، والصناعات التقليدية، والتحف والهدايا والمفروشات.

وأوضح مدير المعرض، مراد الجلالي، في تصريح لـ”وات”، أن هذه التظاهرة تهدف إلى المساهمة في تفعيل منظومة المحافظة على الطاقة الشرائية للمواطن، وتقريب البائع من الشاري، إلى جانب خلق سوق منظّم متعدّد الاختصاصات والفضاءات من شأنه إحداث منافسة تجارية بالجهة، وفق تصوّه.