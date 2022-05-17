اتحاد القبائل الليبية يعلن مبادرة لحل الازمة واستعادة الوطن

أعلن اتحاد القبائل الليبية خلال ندوة صحفية بتونس اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022 عن مبادرة لحل الازمة في البلاد واستعادة الوطن وبناء الدولة.

وتقوم المبادرة على انطلاق حملة ” لا” وذلك بتوقيع أكثر من مليوني مواطن ليبي على وثيقة لسحب الشرعية من الأجسام السياسية المفروضه بحكم الأمر الواقع وارادة المجتمع الدولي وفق نص المبادرة.

كما تشمل المبادرة الدعوه لتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية والبرلمانيه دون اقصاء لأي كان، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بادارة شؤون البلاد وبحماية الجيش الليبي إلى حين إجراء الانتخابات، اضافة الى الدعوه إلى مؤتمر وطني عام يضم ممثلين عن كافة القبائل الليبية وبحضور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية ينبثق عنه اعلان إرادة الشعب الليبي برفض الوصايه الدوليه والتدخل الأجنبي، واصدار الميثاق الوطني الذي ينظم المرحله الانتقاليه ويمهد لبناء الدولة، وانشاء مجلس أعلى للمصالحه الوطنيه وجبر الضرر، وانشاء مجلس أعلى للأمن والدفاع .

وقال رئيس اتحاد القبائل الليبية الطاهر الشهيبي انه في الوقت الذي تعلن فيه القبائل الليبية من خلال اتحداها العام مبادرتها هذه، فإنها تؤكد للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي على أهمية دعم هذه المبادره وإنهاء القرارات الظالمة المتخذه في حق ليبيا 1970/1973 وإلغاء القيود المفروضه على الشعب الليبي وفقا لاحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف رئيس اتحاد القبائل الليبية ان البلاد تمر بظروف صعبة وخطيرة ميزها العبث السياسي الذي تديره آليات الوصايه الدولية من خلال استمرار الصراع والتطاحن على مقدرات الشعب الليبي وسلب سيادته الوطنية من خلال الدول المتدخلة في الشأن الليبي بعد انهيار دولته وفرض أجسام سياسية غير متوافقة هدفها تشتيت الوطن والعبث بالنسيج الاجتماعي واستنزاف ثرواته الاقتصادية.

وكالات