استمرار عمليات تسجيل الناخبين بكافة الإدارات الفرعية لهيئة الإنتخابات

ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، المواطنين بأن عملية التسجيل المستمر للناخبين في السجل الانتخابي، “متواصلة بكافة الإدارات الفرعية للانتخابات خلال التوقيت الإداري من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا”، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للهيئة.

وأضافت الهيئة أن هذه العمليات مستمرة في انتظار إطلاق حملة موسعة لتسجيل الناخبين، والتي سيتم إقرارها لاحقا ضمن روزنامة انتخابية.

من جهة أخرى، قالت الهيئة في بلاغها، إنه يمكن للمواطنين التثبت من مراكز الاقتراع الخاصة بهم عبر خدمة USDD على الرقم التالي: *195*رقم بطاقة التعريف الوطنية .

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلن الجمعة الماضي أنّ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي والمؤهلين للانتخابات في الاستفتاء، بلغ 6 ملايين و940 ألفا و579 ناخبا يحق لهم المشاركة، وفق آخر تحيين قامت به الهيئة للسجلّ في ديسمبر 2021.

من جهته، صرح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي منصري، في وقت سابق اليوم الثلاثاء ل”وات”، بأنّ مجلس الهيئة وجه لرئيس الدولة أربعة مقترحات بخصوص الرزنامة الانتخابيّة حتى يتمّ على ضوئها إصدار المرسوم الخاص بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، مضيفا أن “المقترح الأمثل بالنسبة إلى هيئة الانتخابات، هو اعتماد التّسجيل الالكتروني لكلّ ناخب بلغ 18 سنة”.

وستعقد هيئة الانتخابات غدا الأربعاء اجتماعا للتداول بشأن بعض النقاط، من بينها النظر في موضوع تدقيق السجل الانتخابي.