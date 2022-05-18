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انتر ميلان يرفض عرضا ضخما من مانشستر سيتي لضم اللاعب أليساندرو باستوني

2022/05/18 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

رفض نادي انتر ميلان لكرة القدم عرضا بقيمة 60 مليون يورو من مسؤولي نادي مانشستر سيتي الانقليزي لضم الايطالي أليساندرو باستوني، حسب ما أكده تقرير صحفي اليوم الأربعاء.

واضطر انتر لبيع اللاعبين روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي في الميركاتو الصيفي الماضي لتحقيق توازن في الرواتب.

وبحسب صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية فإن وضع انتر المالي ما زال صعبا ومن الممكن أن التضحية بلاعب آخر كبير قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المفترض أن تصل العروض لواحد من الثنائي ستيفان دي فريغ أو ميلان سكرينيار، لكن باستوني هو من تلقى أكبر العروض مضيفة ” أن خطة انتر هي الاحتفاظ بالمدافع الإيطالي، ولهذا السبب رفض النادي عرضا بقيمة 60 مليون يورو من مانشستر سيتي”.

ومع ذلك، فإن إنتر لن يكون قادرا على الصمود إذا كانت العروض أعلى من ذلك، حسب ذات المصدر.

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