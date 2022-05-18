بن عروس: أربع مدارس ابتدائية تشارك في الامتحان الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ

تشارك 4 مدارس ابتدائية عمومية بولاية بن عروس في الامتحان الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ والذي يقام لأول مرة في تونس ويشمل عددا من المدارس المنتقاة بجميع جهات الجمهورية للوقوف على تقييم علمي لمكتسبات التلاميذ ومستويات التعلم والتحصيل المعرفي لديهم في كل وحدة دراسية.

ووفق ما أفاد به “وات” المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس توفيق المسعودي فقد تم تأمين كل الظروف المناسبة لإجراء هذا التقييم والذي يشبه في قواعد تنظيمه وضوابطه طريقة أجراء الامتحانات الوطنية حيث تم احترام كل الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الامتحانات .

ويشارك في الاختبارات التي انطلقت اليوم وتتواصل على مدى ثلاثة أيام، تلاميذ كل من المدرسة الابتدائية حي الحبيب بالزهراء والمدرسة الابتدائية حي محمد علي بحمام الأنف والمدرسة الابتدائية ببرج السدرية 2 والمدرسة الابتدائية البكباكة بمرناق والمقسمين وفق نظام التقييم على ثلاث وحدات تشمل كل وحدة مستويين دراسيين .

ووفق وثيقة توجيهية تتعلق بمحتوى التقييم وأهدافه، أوضح المتفقد العام للتربية ومدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس الناصر جلال ان هذا التقييم يندرج في إطار خيار استراتيجي يعنى بتطوير المنظومة التربوية وبالتحديد برامج التعليم بالمرحلة الابتدائية كمرحلة أولى نحو تطوير المنظومة التربوية

والغاية من هذا التقييم، وفق ذات المصدر، رصد الواقع لتوفير معطيات موضوعية يتم اعتمادها في اتخاذ الخطوات الضرورية والتقنيات اللازمة والمقاربات البيداغوجية المناسبة والمحتويات الواجب بناؤها وفق مايقتضيه العصر وما تفرضه ضرورات التغيير المتسارع الذي يشهده العالم الحديث .

وحرص المشاركون في إعداد هذا التقييم والذي يعد، وفق ذات المصدر، صناعة تونسية خالصة بنته عقول العارفين بمشاكل التربية في تونس، ودبرت أمره كفاءات تونسية، حرصت على ان تكون له مواصفات التقييم الدولية حيث لن يقتصر على تقييم المحتويات فحسب بل سيرفق باستبيانات تهم كل الأطراف المتدخلة في العملية التربوية داخل أسوار المدرسة وخارجها.